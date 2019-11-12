محسن صالح ينفي الاجتماع بفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، إنه لم يُرشح أي لاعب للانضمام لصفوف النادي، كما أنه لم يوصي برحيل أي لاعب.

وأضاف صالح من خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء أن الأخبار المنسوبة له خلال الفترة الماضية غير صحيحة مشددًا أنه لم يُدلي بأي تصريحات سوى لقناة النادي الأهلي.

وأكمل صالح إنه ما تردد عن أنه عقد مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي، كما أكد على أنه لم يرشح أي لاعب من أجل الانضمام أو الرحيل عن كتيبة الأهلي.

واختتم: "هذا لم يحدث أيضًا لا من قريب أو بعيد والجهاز الفني هو من يطلب ضم هذا اللاعب أو ذاك، وفقًا للاحتياجات الفنية التي يراها، وتدرس لجنة التخطيط طلبه وتعمل على توفير كل احتياجاته، لكن لا رئيس اللجنة ولا أعضاؤها يرشحون لاعبين بعينهم."