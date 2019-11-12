الملاكمان عرابي ورزق يوقعان عقد رعاية حتى طوكيو 2020

وقع الملاكمان عبدالرحمن عرابي (الصخرة) ويسري رزق عقد رعاية وتسويق مع إحدى شركات التسويق الرياضي حتى طوكيو 2020. وتم توقيع العقد بمقر الاتحاد المصري للملاكمة وبحضور اللاعبان والعضو المنتدب للشركة ودكتور محمد عبدالعزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة. ويشمل العقد رعاية وتسويق اللاعبان من أجل إعدادهما لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020. Advertisements ويعد اللاعبان من المرشحين للمنافسة على ميداليات أوليمبية في طوكيو، ويستعد حاليًّا اللاعبان لخوض التصفيات المؤهلة للأوليمبياد. وقد توّج الملاكمان بذهبيتي الملاكمة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت شهر أغسطس الماضي بالمغرب، حيث أحرز عبدالرحمن عرابي عبدالجواد ذهبية وزن 81 كجم، فيما فاز يسري رزق حافظ بذهبية وزن +91 كجم. شهر أغسطس الماضي بالمغرب، حيث أحرز عبدالرحمن عرابي عبدالجواد ذهبية وزن 81 كجم، فيما فاز يسري رزق حافظ بذهبية وزن +91 كجم. كما أحرز عرابي الميدالية الفضية في منافسات وزن -81 كجم بالألعاب العسكرية العالمية التي أقيمت مؤخرًا في ووهان بالصين، وتوّج العام الماضي بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بأسبانيا.

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