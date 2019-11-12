شوقي غريب يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدا.. ويؤكد: الجميع في حالة تركيز تام

يعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر والنصف من صباح غد الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، للحديث عن مباراة الكاميرون المقرر لها الخميس بالجولة الختامية للدور الأول من بطولة كأس الأمم

الأفريقية تحت 23 سنة.

ومن المقرر أن يرافق شوقي غريب في المؤتمر أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب استمرار برنامج معسكر

المنتخب دون أي تعديل حيث الإفطار في الحاديه عشر صباحا ثم مرحلة الاستشفاء لجميع اللاعبين والمران في الثامنه مساءا باستاد بترو سبورت

وأغلق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي صفحة لقاء غانا التي حسمها المنتخب لصالحه 3-2، وأصبح التركيز على مواجهة الكاميرون.

وقال المدير الفني للمنتخب الأولمبي:أن الجهاز الفني واللاعبين