منتخب مصر يتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه

تصدر منتخب مصر للكاراتيه التصنيف الشهري للاتحاد الدولي عن شهر أكتوبر.

وجاء منتخب مصر في المركز الأول برصيد 49245 نقطة متفوقًا على تركيا واليابان وفرنسا أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب حيث احتل منتخب تركيا المركز الثاني برصيد 49080 نقطة وجاء منتخب اليابان في المركز الثالث برصيد

46815 نقطة وفرنسا الرابع برصيد 33075 نقطة.

وكانت مصر قد توّجت مؤخرًا بلقب بطولة الدوري العالمي والتي أقيمت في تشيلى الشهر الماضي بمشاركة 86 دولة، بعد حصد 19 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضة، و8 ميداليات برونزية.

وحقق الميداليات كل: من بسملة حسن، وطه طارق، وياسمين جويلى، وأحمد أيمن، وحازم أحمد، وفريال أشرف وذهبية الكاتا جماعى شباب فى منافسات الفرق، على مستوى الذهبيات، وعلى مستوى الفضيات حققها محمد حسين، وفاطمة عبدالناصر، وحسام مختار، وفريق البنات في منافسات الفرق، أما البرونزيات فجاءت عن طريق مؤمن محمد، وعبدالله هشام، وعبدالله ممدوح، ومحمود جابر، ونور إيهاب، يوسف بدوى، وكريم وليد وأحلام يوسف .