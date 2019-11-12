أيمن يونس للمنتخب الأولمبي: شكرًا نجوم المستقبل

حرص أيمن يونس لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق على تهنئة المنتخب الأولمبي عقب تغلبه على نظيره غانا أمس الإثنين .

ونشر يونس عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا:" مصر تفوز علي غانا وتتأهل للادوار النهائيه، مشاهد مثيره، قوه وجمال أداء

رمضان صبحي ممتع، أداء ابو الفتوح المتطور، تشجيع صبحي ل عبد السلام بعد الخطأ، تأخر شوقي غريب بين الشوطين، الجمهور الجميل، هدف مصطفي محمد بالكربون..هدف الريان ، الروح القتاليه للاعبين، شكرا لنجوم مستقبل مصر".نجح المنتخب الأوليمبي في تحقيق فوز مثير على غانا بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية للدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.وضمن المنتخب الصعود للدور نصف النهائي، قبل مواجهته مع الكاميرون بعد غدٍ الخميس في الجولة الأخيرة للدور الأول بالبطولة.