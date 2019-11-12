حرص أيمن يونس لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق على تهنئة المنتخب الأولمبي عقب تغلبه على نظيره غانا أمس الإثنين .
ونشر يونس عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا:" مصر تفوز علي غانا وتتأهل للادوار النهائيه، مشاهد مثيره، قوه وجمال أداء
نجح المنتخب الأوليمبي في تحقيق فوز مثير على غانا بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية للدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.
وضمن المنتخب الصعود للدور نصف النهائي، قبل مواجهته مع الكاميرون بعد غدٍ الخميس في الجولة الأخيرة للدور الأول بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس للمنتخب الأولمبي: شكرًا نجوم المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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