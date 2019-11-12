أحمد سمير فرج يشيد بأداء عبدالرحمن مجدي مع المنتخب الأولمبي

أشاد أحمد سمير فرج نجم المنتخب الوطني والإسماعيلي السابق بمستوى اللاعب عبدالرحمن مجدي لاعب الدراويش ونجم المنتخب الأولمبي .

ونشر فرج عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا :" طبعاً انت توهت امبارح في الزحمه بتاعت تألق رمضان وفتوح بس انك تنزل في توقيت

زي ده مكان صلاح محسن الغير موفق بالمره وتكون من اسباب تغيير النتيجه والاداء اللي كنت بتكلم عليه وبعض جمهور الاسماعيلي زعل مني هو انك عندك شخصيه وبتمسك الكوره ولما بتتقطع بتمسكها تاني وتالت وتلعب علي الجًون برافو عبدالرحمن مجدي".

شارك مجدي بديلًا في الشوط الثاني في الدقيقة ال77 من عمر اللقاء وكان المنتخب متأخر بهدف وعزز المنتخب النتيجة بمشاركة مجدي.

نجح المنتخب الأوليمبي في تحقيق فوز مثير على غانا بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية للدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.