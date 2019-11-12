الزمالك يخوض وديتين أمام الأميرية وحرس الحدود

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهتين وديتين أمام الأميرية و حرس الحدود ضمن خطة إعداد الفريق خلال فترة التوقف الدولية الحالية .

ومن المقرر أن يلتقي الفارس الأبيض أمام الأميرية يوم الخميس المقبل على أن يلتقي مع حرس الحدود يوم 18 نوفمبر الجاري .

وخاض الفريق الأبيض حتى الآن 3 وديات حيث فاز على جولدي 3-0 وعلى جنوب أفريقيا 2-0 وخسر أمام وادي دجلة 2-1 .

يستعد الزمالك للقاء إنبي يوم 25 نوفمبر في الجولة السادسة من الدوري .