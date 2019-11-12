يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهتين وديتين أمام الأميرية و حرس الحدود ضمن خطة إعداد الفريق خلال فترة التوقف الدولية الحالية .
ومن المقرر أن يلتقي الفارس الأبيض أمام الأميرية يوم الخميس المقبل على أن يلتقي مع حرس الحدود يوم 18 نوفمبر الجاري .
وخاض الفريق الأبيض حتى الآن 3 وديات حيث فاز على جولدي 3-0 وعلى جنوب أفريقيا 2-0 وخسر أمام وادي دجلة 2-1 .
يستعد الزمالك للقاء إنبي يوم 25 نوفمبر في الجولة السادسة من الدوري .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يخوض وديتين أمام الأميرية وحرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.