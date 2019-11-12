نتيجة مباراة ساحل العاج وجنوب أفريقيا فى بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة

يلتقي منتخب ساحل العاج الأولمبي نظيره منتخب جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة لنسخة 2019-2020 والمقامة فى مصر، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء 12-11-2019 على ملعب استاد السلام فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ويأتي فى صدارة المجموعة الثانية أفيال كوت ديفوار برصيد 3 نقاط بعد أن حققوا الفوز امام منتخب نيجيريا بهدف دون رد، بينما تعادل منتخبا جنوب إفريقيا مع زامبيا بدون أهداف في المباراتين التي أقيما السبت الماضي علي استاد السلام.

وقد تقابل منتخب كوت ديفوار ومنتخب جنوب افريقيا فى بطولة افريقيا لأقل من 23 سنة فى نسختها ف المغرب عام2011، والتي اقيمت على ملعب مراكش فى الجولة الأولي من دور المجموعات وتعادلا بنتيجة هدف لهدف.

وتعتبر بطولة أقريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل بينما سيكون على صاحب المركز الرابع أن يلعب مباراة فاصلة مع منتخب من قارة آسيا.