رياضة | صلاح يخضع للفحص الطبي بالمنتخب واللاعبين تطالبه بقمصان ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يخضع للفحص الطبي بالمنتخب واللاعبين تطالبه بقمصان ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، منذ ساعات إلى معسكر المنتخب الوطني، ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وكان من المفترض أن يصل صلاح، إلى معسكر الفراعنة مساء أمس الإثنين، إلا أنه تأجل وصوله لصباح اليوم بسبب ظروف الطيران والإقلاع المتأخر.

ومن المقرر أن يخضع محمد صلاح، للفحص الطبي تحت إشراف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، للإطمئنان على إصابة الكاحل والتي تعرض لها مع فريقه خلال مشاركته مع فريقه ضد مانشستر سيتي، بالبريميرليج.

من ناحية أخرى، حرص لاعبو المنتخب الوطني على تهنئة اللاعب بظهوره بمستوى مميز خلال مباراة مانشستر سيتي، وإحرازه هدفا برأسية رائعة في شباك كلاوديو برافو.

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كما حرص لاعبو الفراعنة، على مطالبة نجم الفريق بالحصول على قمصان ليفربول الإنجليزي، كما هو معتاد من صلاح، بإهداء القمصان لرفاقه قبل بعض المباريات الرسمية مع بلاده.

وشارك صلاح، في فوز ليفربول على مانشستر سيتي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، مساهما بإحراز الهدف الثاني، بالمباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد الأحد الماضي، بالجولة الثانية عشر للبريميرليج.

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة على صدارة الترتيب وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و 9 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، لمواجهتي كينيا وجزرالقمر، يومي 14 و 18 من الشهر الجاري على الترتيب، بالجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.