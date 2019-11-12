رياضة | البحر الأحمر تتأهب الحدث الإفريقي لاستضافة أحسن لاعب في إفريقيا

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تتأهب محافظة البحر الأحمر لاستضافة الحدث الإفريقي أحسن لاعب في إفريقيا، حيث عقدت اليوم، الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر اجتماعًا بدايون عام المحافظة لمناقشة الاستعدادات والتنسيقات الأمنية لأستضافة مدينة الغردقة حفل أحسن لاعب في أفريقيا 2020 بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ورجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة.

ومن جانبها قالت الدكتورة يسرا، إن الخطة التي تم إعدادها بالاتفاق الشركة المنظمة للحدث والقيادات الأمنية بالبحر الأحمر تهدف إلى حسن استقبال الضيوف وتأمينهم بالكامل، ودعوتهم لعمل ترويج سياحى مميز للغردقة ولمصر في بلدانهم لدى عودتهم إليها.

وناقشت نائبة المحافظ خطوات السير في أعمال التطويرات والتجديدات بشوارع المدينة المؤديه بداية من المطار وحتى الفنادق المقرر لها أن تستقبل وتستضيف ضيوف المحافظة خلال فترة تواجدهم بالغردقة، وطالبت بسرعة إنجاز تلك الأعمال للوصول لأعلى درجات الاستعداد السريع للحدث العالمي.

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وأكدت الدكتورة يسرا على توفير كافة وسائل الدعم من المحافظة للشركة المنظمة لتسيير حضور الزائرين

مشيرًا إلى تواجد استعدادات مكثفة بشكل أكبر وأضخم لنجاح هذا الحدث الكبير.

وقال كامل أبو علي رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر أن هذا الحدث سيذاع على أكثر من محطة فضائية وسيتم إذاعة فيديو عن مدينة الغردقة.