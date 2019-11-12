رياضة | البحر الأحمر تتأهب الحدث الإفريقي لاستضافة أحسن لاعب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحر الأحمر تتأهب الحدث الإفريقي لاستضافة أحسن لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن جانبها قالت الدكتورة يسرا، إن الخطة التي تم إعدادها بالاتفاق الشركة المنظمة للحدث والقيادات الأمنية بالبحر الأحمر تهدف إلى حسن استقبال الضيوف وتأمينهم بالكامل، ودعوتهم لعمل ترويج سياحى مميز للغردقة ولمصر في بلدانهم لدى عودتهم إليها.
وناقشت نائبة المحافظ خطوات السير في أعمال التطويرات والتجديدات بشوارع المدينة المؤديه بداية من المطار وحتى الفنادق المقرر لها أن تستقبل وتستضيف ضيوف المحافظة خلال فترة تواجدهم بالغردقة، وطالبت بسرعة إنجاز تلك الأعمال للوصول لأعلى درجات الاستعداد السريع للحدث العالمي.
وأكدت الدكتورة يسرا على توفير كافة وسائل الدعم من المحافظة للشركة المنظمة لتسيير حضور الزائرين
مشيرًا إلى تواجد استعدادات مكثفة بشكل أكبر وأضخم لنجاح هذا الحدث الكبير.
وقال كامل أبو علي رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر أن هذا الحدث سيذاع على أكثر من محطة فضائية وسيتم إذاعة فيديو عن مدينة الغردقة.
مؤكدا على أن هذا الحدث الكبير سيتابعه المئات الملايين من متابعين كرة القدم لما يشهده الحدث من استضافة نجوم عالميين في هذا المجال وذلك بدوره دعاية مجانية لمصر عاما والبحر الأحمر خاصا مضيفًا أننا نتعاون ونتكاتف من أجل نجاح هذا الحدث الذي يعتقده البعض أنه حدث قاري لكنه من أهم الأحداث العالمية.
وأشار رئيس جميعة الاستثمار على أنه يجرى من الآن الترتيب والتنسيق للمجهودات مع جميع قيادات المحافظة والجهات الأمنية ليخرج هذا الحدث في أفضل صورة مشرفة لمصر.