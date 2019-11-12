رياضة | حمدي فتحي يغادر معسكر منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يغادر معسكر منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمح حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بمغادرة حمدي فتحي لاعب الوسط، من معسكر الفراعنة بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.

ومن المقرر أن يعود حمدي فتحي إلى النادي الأهلي، مساء اليوم لعرضه على خالد محمود طبيب الفريق وإجراء بعض الفحوصات بوجود أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأرسل مسئولو الأهلى نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق لأطباء المان للتأكد من تشخيص اصابته، خاصة أن التشخيص المبدئى أثبت أن حمدى فتحى سيحتاج لإجراء جراحة عاجلة على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.

وتعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر لإلتواء بالركبة خلال مران المنتخب اليوم بملعب برج العرب بالأسكندرية، ليفتقد الفراعنة خدمات اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.

وأثبتت الفحوصات الطبية والآشعة التي أجراها عقب التدريبات مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا إصابته بقطع بغضروف الركبة ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف العلاج.

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ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون ، أمام كينيا يوم الخميس المقبل.

ويخوض مباراة أخرى في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية أمام جزر القمر يوم الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

وكان حمدي فتحي حفظ ماء وجه حسام البدري مدرب المنتخب بعد تسجيله هدف الفوز أمام بوتسوانا في المباراة الودية الأولى للمدرب، ثم هدف جديد في شباك ليبيريا في اللقاء الودي الثاني استعدادا للتصفيات.

وأعلن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، تحمل تكاليف علاج اللاعب بالكامل، بعد تعرضه للإصابة داخل معسكر الفراعنة، حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تنص على تحمل الاتحادات الأهلية علاج اللاعبين المصابين داخل المعسكرات الوطنية.