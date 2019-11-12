رياضة | أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأيام المقبلة في مصر ستشهد أزمة عنيفة لرئيس نادي الزمالك ، مرتضى منصور فيما يتعلق بفريق القلعة البيضاء وإدارته.

أزمة عنيفة تضرب مرتضى منصور في الزمالك

الأمور غير مستقرة وأزمة تضرب مرتضى منصور بسبب عدم وجود إمكانية لجلب المزيد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما يدعو للقلق داخل أروقة نادي الزمالك.

نادي الزمالك يحتاج إلى تدعيمات قوية في خط الدفاع خاصة بعد الأنباء التي تتحدث عن رحيل محمود علاء إلى أهلي جدة السعودي في ظل تعاقد الأخير مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك.

الأنباء التي تتحدث عن رحيل محمود علاء تطال أيضا لاعب خط الوسط طارق حامد والذي يقدم مستويات كبيرة للغاية مع القلعة البيضاء في السنوات الأخيرة وقاد فريقه للتتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم الماضي، والتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

الفريق ظهر عليه التعب أمام وادي دجلة أمس وخسر اللقاء بهدفين مقابل هدف، في لقاء ودي استعدادا لعودة أجواء الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويشارك عدد من نجوم الزمالك مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية العام القادم والتي من المقرر أن تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وهم محمد عبد السلام وإمام عاشور والحارس محمد صبحي والمهاجم مصطفى محمد.

وظهر الزمالك بدون أنياب حقيقية تحت قيادة المدرب ميتشو الأمر الذي يدعو مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور للتفكير في التعاقد مع صفقات جديدة وهو الأمر الذي لن يكون متوفرا بسبب قلة الأموال والذهاب لانطلاق قناة الزمالك وكلها أسباب تسبب أزمة كبيرة للفريق الذي ينافس في بطولة الدوري المصري وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا.

عائلة مرتضى منصور في مهب الريح

من جانبه، يسعى أمير مرتضى منصور نجل رئيس الزمالك، والمشرف على الكرة بالفريق لعودة الهدوء داخل القلعة البيضاء خاصة بعد ظهور أكثر من أزمة في الفترة الأخيرة سواء من الحارس محمود عبد الرحيم جنش ومطالبته بمستحقاته أو أزمة طارق طارق حامد، وربما تكون كل هذه الأزمات سببا في رحيل عائلة مرتضى منصور قريبا.