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شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في ليفربول بشأن محمد صلاح والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان ليفربول لديهم مخاوف كبيرة بشأن اصابة محمد صلاح في الكاحل وينتظرون نتيجة الفحوصات الطبية هذا الاسبوع .
وتعرض صلاح لهذه الاصابة في لقاء ليستر سيتي الذي انتهي بفوز الريدز ٢/١ ولكن لا يزال يعني منها ، وبعد مباراة مان سيتي قد وضع صلاح الثلج علي قدمه المصابة وهو الامر الذي يقلق جمهور الريدز والنادي .
وقدم صلاح مباراة كبيرة الاحد الماضي امام مانشيتر سيتي حيث سجل هدف برأسية بعد تمريرة سحرية من الظهير الايسر ريبرتسون ، وانتهت المباراة ٣/١ لصالح الريدز ليعزز من صدارته بفارق ٩ نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.
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