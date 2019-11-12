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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام ينفي وجود أزمة مع مدربه والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
نفى نجم توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي وصانع الألعاب الدانماركي الدولي "كريستيان إيريكسن" وجود أزمة بينه ومدربه الحالي "ماوريسيو بوتشيتينو" على خلفية عدم إشتراكه في المباريات خلال الفترة الأخيرة.
وينتهي عقد إيركسن مع النادي اللندني خلال هذا الموسم، حيث سيكون من حقه التوقيع لأي نادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وإنتشرت التقارير بقوة حول توصل ريال مدريد لإتفاق مع اللاعب للإنتقال إليه بداية من فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وصرح إيركسن لشبكة BT قائلاً: "أشعر بأن المدرب يثق في جاهزيتي بنسبة 100%، لا يوجد إختلاف كبير عن العام الماضي سوى أنني لعبت مباريات أقل".
وتابع: "لا يوج علاقة بين وضعيتي الحالية في الفريق ومسألة تجديد تعاقدي".
وأتم: "أنا الآن في وضعية جيدة، سأبذل كل جهدي مع الفريق وسأحاول ألا أتخذ قراراً خاطئاً".
ويستعد منتخب الدانمارك لمواجهتي جبل طارق وأيرلندا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
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