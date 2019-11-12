اخبار الرياضه

نجم توتنهام ينفي وجود أزمة مع مدربه

0 نشر
عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام ينفي وجود أزمة مع مدربه والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

نفى نجم توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي وصانع الألعاب الدانماركي الدولي "كريستيان إيريكسن" وجود أزمة بينه ومدربه الحالي "ماوريسيو بوتشيتينو" على خلفية عدم إشتراكه في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد إيركسن مع النادي اللندني خلال هذا الموسم، حيث سيكون من حقه التوقيع لأي نادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وإنتشرت التقارير بقوة حول توصل لإتفاق مع اللاعب للإنتقال إليه بداية من فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

Advertisements

وصرح إيركسن لشبكة BT قائلاً: "أشعر بأن المدرب يثق في جاهزيتي بنسبة 100%، لا يوجد إختلاف كبير عن العام الماضي سوى أنني لعبت مباريات أقل".

وتابع: "لا يوج علاقة بين وضعيتي الحالية في الفريق ومسألة تجديد تعاقدي".

وأتم: "أنا الآن في وضعية جيدة، سأبذل كل جهدي مع الفريق وسأحاول ألا أتخذ قراراً خاطئاً".

ويستعد منتخب الدانمارك لمواجهتي جبل طارق وأيرلندا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم توتنهام ينفي وجود أزمة مع مدربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا