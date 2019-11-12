شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين نادي الصيد وأحد البنوك بقيمة ٦٣ مليون جنيه والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 في إطار سياسة مجلس الإدارة لزيادة موارد الفروع، تم توقيع عقد رعاية بفرع النادي بمدينة ٦ أكتوبر مع احد البنوك المصرية بقيمة ٦٣ مليون جنيه لمدة عشر سنوات.

Advertisements الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة قام بفصل التعاقد الخاص بفرع أكتوبر عن التعاقد بمقر النادى بالدقي تأكيدًا لسياسة المجلس في دعم الفروع لزيادة مواردها. وقع محسن طنطاوي رئيس النادي العقد بحضور مسئولي البنك والمهندس محمد همام نائب رئيس النادي و ايهاب حشيش أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة محمد العقدة والدكتورة إيمان كريم والمهندس أحمد الشاذلي والمهندس حسين أبو السعود واللواء شيرين شمس مدير النادي. يبدأ التعاقد في أول يناير القادم ومن المتوقع انتهاء البنك من تجهيز المقر وبدء تشغيل الفرع في غضون شهرين من بداية التعاقد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شراكة بين نادي الصيد وأحد البنوك بقيمة ٦٣ مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.