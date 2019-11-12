الفيفا ينعي نجم الزمالك الراحل 

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” علاء علي نجم الزمالك السابق وبتروجيت والذي وافته المنية أمس الاثنين عقب صراع مع مرض السرطان.



الفيفا ينعي علاء علي عبر تويتر

ونشر الحساب الرسمي لـ الفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لنجم الزمالك السابق معلقاً عليها “تعازي فيفا للجماهير المصرية ولعائلة وأصدقاء اللاعب علاء علي الذي وافته المنية بالأمس بعُمر 31 سنة بعد صراع مع المرض”.

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الزمالك يصرف معاش شهري لأسرة علاء علي

وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صرف معاش شهري لأسرة الراحل علاء علي في لافته إنسانية تجاه جناح الأبيض الراحل .

كما قرر النادي اقامة سرادق عزاء للاعب مساء الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين الواقعة في محافظة الجيزة.

مسيرة علاء علي

كان علاء علي قد بدأ مسيرته الكروية في ناشئين نادي الزمالك ولعب منذ عام 2007 وحتى عام 2012، ثم انتقل إلى نادي الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وانضم لتليفونات بني سويف، ولعب بقميص نادي سموحة موسمين 2014 و2015، ثم طلائع الجيش في موسم 2016، ووادي دجلة في موسم 2017 ثم النادي المصري في الموسم قبل الماضي وكانت أخر مسيراته الكروية في نادي بتروجت.