ماذا يقدم ميسي عندما يواجه البرازيل ؟

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو المملكة العربية السعودية الجمعة القادمة عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلي وجها لوجه في مبارة ودية تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.



أهداف أحرزها ميسي في مرمى البرازيل

ومن المقرر أن تشهد مباراة البرازيل والأرجنتين مشاركة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بعد غيابه عن آخر جولتين دوليتين بسبب الإيقاف، حيث يسعى البرغوث الأرجنتيني لتسجيل هدفه الدولي رقم 69، علماً أنه لم يسجل سوى 3 أهداف في عام 2019 .

وفي سياق متصل يعد منتخب البرازيل من أكثر المنتخبات التي واجهها ليونيل ميسي في مسيرته الدولية، حيث خاض ضده 10 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

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فشل ميسي في هز شباك السيليساو خلال 8 مباريات، ولم ينجح بالتسجيل سوى في مباراتين، فقد أحرز هدفاً في مباراة ودية عام 2010، ووقع على هاتريك في لقاء ودي أيضاً عام 2012، وبالتالي فهو لم يسجل أي هدف في مباراة رسمية.

مواجهات ميسي ضد البرازيل

ويملك النجم الأرجنتيني سجلاً سيئاً ضد البرازيل من حيث عدد الانتصارات، حيث تلقى 6 هزائم، وانتصر في 3 مناسبات فقط، وتعادل في مباراة وحيدة.