شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستهدف خليفة سواريز في الانتقالات الصيفية المقبلة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 قدم الهداف الاورجواياني "لويس سواريز" مع البرسا مسيرة حافلة بالاهداف والبطولات منذ قدومه من ليفربول في عام ٢٠١٤ الى أسوار الكامب نو.

ويسعي النادي لإيجاد خليفة لسواريز الذي تقارب من عامه ٣٣ ، ليسلط المدير الرياضي لبرشلونة الاضواء علي هداف فريق ارسنال الانجليزي "بيير اوباميانج" في صفقة ممتازة للعملاق الكتالوني. يقدم اوباميانج موسم كبير مع ارسنال بالرغم من تذبذب مستوي الفريق الا ان اللاعب الجابوني لايتأثر بذلك، وكان اوباميانج قد شارك جائزة الحذاء الذهبي للدوري الانجليزي الممتاز الموسم السابق مع السنغالي ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح.

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