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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب انجلترا يستبعد سترلينج بعد شجاره مع لاعب ليفربول داخل المعسكر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
انتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ولكن لم تنتهي حماستها بين اللاعبين ، حيث دار شجار داخل معسكر المنتخب الانجليزي بين رحيم سترلينج ومدافع ليفربول جوميز تسبب في طرد سترلينج من المعسكر .
وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" الانجليزية ان شجار اللاعبين الاثنين جاء نتيجة شجارهم مع بعض في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة السابقة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز ليفربول ٣/١.
واضافت الصحيفة ان اللاعبين الاثنين جاء شجارهم بسبب ان جوميز قد اطلق مزحة عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تسبب في غضب سرلينج وأدي ذلك الي الشجار.
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