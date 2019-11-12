الامارات | منتخب الإمارات يصل هانوي بمعنويات عالية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يصل هانوي بمعنويات عالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء غداً مرانه الأساسي باستاد ماي دينه في العاصمة الفيتنامية هانوي استعداداً لمواجهة فيتنام يوم بعد غدٍ في الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وكانت بعثة المنتخب وصلت إلى هانوي فجر اليوم قادمة من بانكوك بعد أن اختتم الأبيض معسكره القصير الذي استمر لأربعة أيام خاض خلاله مجموعة من الحصص التدريبية تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون، بمشاركة 24 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، زايد العامري (الجزيرة) حمدان الكمالي، محمد برغش (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، بندر الإحبابي (العين) عادل الحوسني، الحسن صالح (الشارقة) وليد عباس، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي) جاسم يعقوب، طارق أحمد، حبيب الفردان (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل).

من جهته يُعقد صباح غداً في مقر الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور مراقب المباراة وطاقم الحكام الياباني وممثلي المنتخبين، حيث سيتم اعتماد ألوان قمصان المنتخبين ومناقشة بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

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ويعقب الاجتماع الفني المؤتمر الصحافي للمباراة بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب للحديث عن المواجهة المرتقبة.

من جانبه اعتبر مدير المنتخب الوطني اسماعيل راشد، أن التركيز والقتال بقوة طوال زمن المباراة هما أهم الأسلحة التي يجب أن يستخدمها المنتخب في مباراته أمام فيتنام، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الأبيض إلى قلب المنافسة من جديد.

وأوضح مدير المنتخب في تصريحات صحافية: «المباراة تعتبر واحدة من أهم المحطات في مشوار التصفيات الحالية، بعد أن تسببت الخسارة أمام تايلاند في المباراة السابقة في تراجع المنتخب إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ونأمل في العودة بالنقاط الثلاث والتقدم مجدداً إلى المنافسة على صدارة المجموعة».

وجدد اسماعيل راشد ثقته في جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز الفني، مبيناً أن المدير الفني مارفيك حرص على متابعة كل العناصر خلال مشاركاتها مع الأندية في دوري الخليج العربي، وأعلن قائمته النهائية استناداً على معايير دقيقة، ووفقاً لجاهزية كل لاعب وحاجة المنتخب لجهوده.