الامارات | المنتخب الأولمبي يواجه سورية غداً في كأس دبي الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه سورية غداً في كأس دبي الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً منافسات النسخة الثالثة لبطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، والتي يُنظمها اتحاد كرة القدم بالتعاون مع «SPORT IAST» في الفترة من 13 إلى 19 الجاري، بمشاركة 8 منتخبات آسيوية، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، سوريا، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، العراق، والأردن.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك يناير المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن.

وستضيف ملعب شباب الأهلي بالعوير مباراة السعودية وكوريا الجنوبية عند الساعة 15:45 من مساء غداً، ومباراة المنتخب الوطني مع سورية الساعة 19:15 مساءً، فيما يستضيف ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة مباراتي منتخب العراق مع منتخب أوزبكستان الساعة 15:45 مساءً، ومنتخب الأردن مع منتخب البحرين الساعة 19:15 مساءً.

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واختار مدرب المنتخب الأولمبي ماسيج سكورزا 23 لاعباً للمشاركة في البطولة الدولية، هم: حمدان البارود، ماجد المحرزي (اتحاد كلباء)، يعقوب آل علي (الإمارات)، خالد الظنحاني، خالد البلوشي، خالد الهاشمي، محمد الحمادي (بني ياس)، عبدالرحمن العامري (الجزيرة)، ماجد سرور (الشارقة)، خلفان النوبي، محمد جمعة (شباب الأهلي)، علي عيد غميل، فلاح الجنيبي (العين)، سعيد سويدان (النصر)، طحنون الزعابي، ماجد سالم، محمد علي، محمد الشامسي، منصور الحربي، يحيى الغساني، عبدالله أنور (الوحدة)، فارس خليل، عبدالرحمن خميس (الوصل).)

وعقد اليوم في مقر اتحاد كرة القدم بالخوانيج الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، بحضور ممثلين عن اتحاد الكرة يتقدمهم الأمين العام المساعد للشؤون الفنية إبراهيم النمر، ومسؤولي الشركة المنظمة وممثلي المنتخبات المشاركة.

وتم اعتماد لائحة البطولة التي ستقام بنظام الدوري من دور واحد بحيث يتم اللجوء لفارق النقاط ثم فارق الأهداف لحسم المنتخب الفائز بكأس البطولة، وفي حالة التعادل يتم الرجوع للبطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها المنتخبان المتعادلان.