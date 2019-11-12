شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح ينفي الاجتماع بـ«فايلر» وترشيح لاعبين للانضمام للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، التصريحات التي نسبت إليه بشأن ترشيح لاعبين للانضمام إلى الأهلي والاجتماع بالمدير الفني رينيه فايلر.

وقال «صالح» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إنه يعمل من خلال منظومة كبيرة، لها تاريخ في الإدارة، ونظام عمل معروف للجميع، وهو لم يأتِ للتصريحات والتقاط الصور، بل جاء للعمل وخدمة ناديه، وأنه حال تعامله مع وسائل الإعلام سيكون من خلال المنابر الإعلامية الرسمية للنادي، وهي التي تقوم بدورها بالتنسيق مع الوسائل الإعلامية الأخرى.

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ونفى الكابتن محسن صالح ما تردد عن اجتماعه ولجنة التخطيط مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وقال «هذا غير صحيح»، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لديه ارتباطات رسمية مهمة خلال الفترة القادمة، يرتب لها بطريقت، وهذا هو الأهم، ولم يكن من المناسب ولا الصحيح أن تقوم لجنة التخطيط بالتحدث مع الجهاز الفني في هذا التوقيت.

وأكد أن كل هذه الأمور تتم بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وليست مدرجة على جدول أعمال اللجنة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن البعض أشار إلى قيامه بترشيح بعض اللاعبين للانضمام للأهلي، وآخرين للرحيل عن الفريق، وهذا لم يحدث أيضًا لا من قريب أو بعيد، والجهاز الفني هو من يطلب ضم هذا اللاعب أو ذاك، وفقًا للاحتياجات الفنية التي يراها، وتدرس لجنة التخطيط طلبه وتعمل على توفير كل احتياجاته، لكن لا رئيس اللجنة ولا أعضاؤها يرشحون لاعبين بعينهم.

واختتم: «هناك نظام ثابت في النادي الأهلي على مدار تاريخه، وهو قيام كل فرد بدوره وفقًا لصلاحياته دون التدخل في عمل الآخر، وفي نهاية الموسم يتم تقييم الأمور. والكل يعلم أن النادي الأهلي مختلف ولا يوجد حساب بالقطعة، ولا ضغوط مع كل خطوة لأن المسؤولين في الأهلي يختارون أنسب الكوادر في كل الأماكن ويكون هناك دعم ومساندة وتعاون، وفق نظام احترافي يحقق مصلحة النادي».