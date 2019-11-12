شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر» تناقش استعدادات حفل أفضل لاعب في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال كامل أبوعلي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن استضافة حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019، سيذاع على العشرات من المحطات الفضائية، وسيتم إذاعة فيديو ترويجي عن مدينة الغردقة ومعالمها السياحية.

وأكد «أبوعلي» أن هذا الحدث الكبير سيتابعه مئات الملايين من متابعين كرة القدم في العالم، لما يشهده الحدث من استضافة نجوم عالميين في هذا المجال، وذلك يمثل دعاية مجانية لمصر بشكل عام والبحر الأحمر بشكل خاص، قائلاً: «نتعاون ونتكاتف من أجل نجاح هذا الحدث الذي يعتقده البعض أنه حدث قاري لكنه من أهم الأحداث العالمية».

وأشار رئيس جميعة الاستثمار إلى أنه يجرى من الآن الترتيب والتنسيق للمجهودات مع جميع قيادات المحافظة، والجهات الأمنية، ليخرج هذا الحدث في أفضل صورة مشرفة لمصر.

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وعقدت الدكتورة يسرا عطية، نائبة محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا بدايون عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات والتنسيقات الأمنية لاستضافة مدينة الغردقة حفل أحسن لاعب في أفريقيا، المقرر 7 يناير المقبل، بحضور اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، ورجل الأعمال كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، واللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة.

وقالت «عطية» إن الخطة التي تم إعدادها بالاتفاق مع الشركة المنظمة للحدث والقيادات الأمنية بالبحر الأحمر، تهدف إلى حسن استقبال الضيوف وتأمينهم بالكامل، ودعوتهم لعمل ترويج سياحي مميز للغردقة ولمصر في بلدانهم لدى عودتهم إليها.

وناقشت نائبة المحافظ خطوات السير في أعمال التطويرات والتجديدات بشوارع المدينة المؤديه، بداية من المطار وحتى الفنادق المقرر لها أن تستقبل وتستضيف ضيوف المحافظة خلال فترة تواجدهم بالغردقة، وطالبت بسرعة إنجاز تلك الأعمال للوصول لأعلى درجات الاستعداد السريع للحدث العالمي.

وشهدت منطقة سهل حشيش بالغردقة زيارة فاطمة سامورا، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي مع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم،لبحث الاستعدادات الخاصة بالتجهيز لحفل الأفضل في أفريقيا.

وأشادت سامورا ووفد الاتحاد الدولي بالتجهيزات التي تتم لاستضافة الحفل، وأنها تسير حسب المواعيد المقررة للتنفيذ، وحسب التعاقد الموقع مع الجهة المستضيفة، كما شهد مقر الاحتقال زيارة لجنة الأمن بالاتحاد الأفريقي لتجهيز الترتيبات الأمنية.

