شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة الزمالك حبيبة البسومي تفوز ببطولة رأس البر لتنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت اللاعبة حبيبة محمد البسومي، لاعبه نادي الزمالك في تنس الطاولة، المركز الأول في بطولة رأس البر التي أقيمت مؤخرًا، بعد الفوز في المباراة النهائية تحت 12 سنة على لاعبة سموحة بنتيجة 3/1، لتكسر لاعبه نادي الزمالك احتكار النادي الأهلي للبطولة على مدى السنوات الأخيرة.

خاضت حبيبة خلال البطولة 11 مباراة، وتكللت في النهاية بالكأس في ظل فوزها بجميع المباريات التي شاركت فيها، رغم تعرضها لإصابه قوية في ذراعها، حيث رفضت نصائح الأطباء بالحصول على راحه لتنجح، بعدها في مواصله مشوارها الناجح بالفوز على أقرانها من نفس المرحلة السنية.