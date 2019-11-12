شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب وفحوصات طبية لتحديد إمكانية مشاركته أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، لمعسكر المنتخب، ظهر اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري، الذى حرص على الاطمئنان عليه.
وتقرر خضوع اللاعب لفحص طبى تحت إشراف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، لتحديد حجم الإصابة التى يعانى منها والاطلاع على التقرير الطبى الذى أحضره اللاعب بعد شكواه من آلام فى الكاحل الأيسر للقدم.
وبناء على الفحص الطبي، سيتم تحديد مصير اللاعب من المشاركة فى مباراة كينيا، المقررة الخميس، فى بداية مشوار المنتخب بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
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