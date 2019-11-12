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المصري وبيراميدز يصطدمان بالمجموعة الأولى للكونفدرالية

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة.

ووقع المصري وبيراميدز ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من رينجيرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.

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وكان المصري قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى كوت دي أور بطل سيشيل بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين، فيما وصل بيراميدز إلى الدور نفسه على حساب يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وضمت المجموعة الثانية فرق بيدفيست الجنوب أفريقي والنصر الليبي وجوليبا المالي وهوريا الغيني، فيما ضمت الثالثة نهضة بركان المغربي وموتيما بيمبي من الكونغو الديموقراطية بجانب زاناكو الزامبي وإيساي البنيني.

أما المجموعة الرابعة فضمت كل من سان بيدرو الإيفواري وحسنية أغادير المغربي وإنيمبا النيجيري بجانب بارادو الجزائري.

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