شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتطلع للتعاقد مع بديل «صلاح» و«ماني» بسعر زهيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتطلع نادي ليفربول الإنجليزي لعقد صفقة بسعر زهيد للتعاقد مع بديل للثنائي محمد صلاح وساديو ماني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحسب «فوكس سبورتس آسيا»، يسعى ليفربول للتعاقد مع اللاعب ريان فريزر من بورنموث في يناير القادم.

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وينتهي عقد اللاعب مع فريقه الصيف القادم، لذا فقد يوافق بورنموث على رحيله في يناير مقابل مبلغ مالي زهيد عوضًا عن خسارته مجانًا صيف العام المقبل.

وكان «فريزر» قد ارتبط بالانتقال إلى أرسنال قبل بضعة أشهر قبل أن يتعاقد الجانرز مع الإيفواري نيكولاس بيبي، فيما يبحث ليفربول في الوقت الحالي عن لاعب يمكنه لعب دور البديل لنجميه محمد صلاح وساديو ماني.

وأشارت عدة تقارير إلى وجود محادثات متقدمة بالفعل بين ليفربول وبورنموث بخصوص الجناح الإسكتلندي، موضحة أن الصفقة قد تشمل اللاعب المعار من الريدز إلى بورنموث هاري ويلسون.