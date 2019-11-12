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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حارس مرمى أياكس على رادار مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء، عن رغبه فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع حارس مرمى فريق أياكس أمستردام، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
سبب رغبه مانشستر في التعاقد مع الحارس
جاء سبب رغبه مانشستر يونايتد في التعاقد مع الحارس الكاميروني، هو المستوى المميز الذي يقدمة مع فريق أياكس أمسردام الهولندي، والصعود بالفريق الموسم الماضي إلى نصف نهائي بطولة أبطال أوروبا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد طلب من ناديه ضرورة التعاقد مع أونانا لتدعيم صفوف الفريق، في مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.
وتابعت الصحيفة المذكوره أعلاه، أن اليونايتد مستعد لدفع مبلغ 60 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات أونانا حارس أياكس أمستردام الهولندي.
ويحتل الشياطين الحمر المركز السابع من ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة.
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