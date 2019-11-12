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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايتو يعود لبرشلنونة من باب التدريب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
كشف الكاميروني "صامويل ايتو" مهاجم فريق برشلونة السابق ، عن رغبته في تجربة التدريب من بوابة العملاق الكتالوني في من الايام .
وقال ايتو لوسائل الاعلام ؛ في يوم من الايام سأعود الي برشلونة ، اريد ان اكون اول مدرب من البشرة السوداء يحقق بطولة دوري ابطال اوروبا .
واضاف ؛ انه مغرم بطريقة لعب مدربه السابق بيب جوارديولا والذي فاز معه بالعديد من الالقاب منهم السداسية التاريخية في عام استثنائي للبرسا لانه الفريق الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز بجميع البطولات في عام واحد .
واختتم النجم الكاميروني وهداف فريق برشلونة السابق صامويل ايتو فيس قائلا؛ اذا توليت تدريب البرسا احب ان يلعب فريقي بطريقة لعب بيب جوارديولا .
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