موعد مباريات الكونفدرالية الافريقية بعد القرعة.. المصري وبيراميدز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أقيمت قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية موسم 2019-2020 اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، لتوزيع الـ16 فريقًا على 4 مجموعات، في حضور كلاً من أحمد أحمد وهاني أبو ريدة وفاطمة سامورا ومعاذ حجي.



وقد أسفرت القرعة عن وقوع نادي بيراميدز، مع نظيره المصري البورسعيدي، ممثلي مصر في البطولة، في المجموعة الأولى، بجانب كلاً من فريقي نواذيبو الموريتاني، ورينجرز النيجيري.

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الجولة الأولى، ستقام يوم 1 ديسمبر المقبل، بين نواذيبو الموريتاني ضد المصري، ورينجرز النيجيري ضد بيراميدز.

الجولة الثانية، ستقام يوم 8 ديسمبر المقبل، بين بيراميدز ضد نواذيبو الموريتاني، ولمصري ورينجرز النيجيري.

الجولة الثالثة، ستقام يوم 29 ديسمبر المقبل، بين المصري ضد بيراميدز، نواذيبو الموريتاني ضد رينجرز النيجيري.

الجولة الرابعة، ستقام يوم 16 فبراير 2020، بين بيراميدز ضد المصري، ورينجرز النيجيري ضد نواذيبو الموريتاني.

الجولة الخامسة، وستقام يوم 23 فبراير المقبل، بين المصري ضد نواذيبو الموريتاني، وبيراميدز ضد رينجرز النيجيري.

الجولة السادسة، ستقام يوم 6 مارس المقبل، بين نواذيبو الموريتاني ضد بيراميدز، ورينجرز النيجيري ضد المصري.