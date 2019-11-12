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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسطورة انتر ميلان: رونالدو يشعر بالإحباط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
رأى النجم الفرنسي السابق باتريك إيفرا، لاعب نادي يوفنتوس السابق، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعيش حالة من الإحباط بسبب عدم تسجيله الأهداف في الفترة الماضية.
وجاء حديث فييرا، بعد ردّة فعل رونالدو خلال مباراة يوفنتوس وميلان عقب إستبداله من قبل المدرب ماوريسيو ساري، حيث غادر ملعب المباراة قبل النهاية بثلاث دقائق.
وقال فييرا نقلا عن موقع فوتبول إيطاليا: ": إنه من المهم أن نفهم لماذا لا يشعر رونالدو بالسعادة، يبدو للجميع أنه يمر بفترة صعبة، ليس من السهل للاعب مثله أن لا يسجل، هذا الأمر يسبّب له الإحباط".
وأضاف: "رونالدو لاعب من نوع آخر، مثله مثل ميسي ونيمار، هؤلاء اللاعبين هم صورة كرة القدم في العالم".
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