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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كانتي يرد على عروض رحيله: سعيد مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
يقول نغولو كانتي إنه سعيد مع فريق تشيلسي وفي لندن.، ولا يزال لاعب خط الوسط مرتبطًا بالعودة إلى باريس عبر باريس سان جيرمان وأيضًا مع ريال مدريد الاسباني.
لكنه قال لموقع "ليكيب": "هل هدوء لندن هو من أوحى لي بالتمديد حتى العام 2023؟ إنه أحد الأسباب. أشعر أنني بحالة جيدة في المدينة ولكن خاصة في النادي: لقد سجلوني في مشروع جميل عندما وصلت".
وأضاف كانتي: "لقد مرت ثلاث سنوات وأنا هنا، أقوم بأشياء جميلة وهذا ما ألهمني للانضمام إلى مشروع أطول".
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