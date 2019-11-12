كانتي يرد على عروض رحيله: سعيد مع تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

يقول ​نغولو كانتي​ إنه سعيد مع فريق ​تشيلسي​ وفي لندن.، ولا يزال لاعب خط الوسط مرتبطًا بالعودة إلى باريس عبر ​باريس سان جيرمان​ وأيضًا مع ​ريال مدريد​ الاسباني.



لكنه قال لموقع "ليكيب": "هل هدوء لندن هو من أوحى لي بالتمديد حتى العام 2023؟ إنه أحد الأسباب. أشعر أنني بحالة جيدة في المدينة ولكن خاصة في النادي: لقد سجلوني في مشروع جميل عندما وصلت".

وأضاف كانتي: "لقد مرت ثلاث سنوات وأنا هنا، أقوم بأشياء جميلة وهذا ما ألهمني للانضمام إلى مشروع أطول".