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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساري يخطط لخطف لاعبه السابق في نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
كشفت صحيفة ماتينو الايطالية أن نادي يوفنتوس دخل على الخط للتعاقد مع نجم نابولي دريس ميرتينز خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد ميرتينز مع البارتينوبي في شهر حزيران المقبل، وسيكون بإمكانه الرحيل إلى أي فريق آخر بشكل حرّ ومجاني، إلا أن رئيس النادي أوريليو دي لورينتس يتجه إلى بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل، خصوصا بعدما كان من الرافضين للإستمرار في المعسكر المغلق الذي فرضه دي لورينتس على اللاعبين مؤخرًا.
وقدّم ميرتينز أحد أفضل مستوياته في مسيرته عندما لعب تحت قيادة ماوريسيو ساري المدرب الحالي ليوفنتوس، وكاد أن يحقق مع نابولي لقب الدوري في موسم 2017-2018.
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