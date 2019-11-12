ساري يخطط لخطف لاعبه السابق في نابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

كشفت صحيفة ماتينو الايطالية أن ​نادي يوفنتوس​ دخل على الخط للتعاقد مع نجم ​نابولي​ ​دريس ميرتينز​ خلال الفترة المقبلة.



وينتهي عقد ميرتينز مع البارتينوبي في شهر حزيران المقبل، وسيكون بإمكانه الرحيل إلى أي فريق آخر بشكل حرّ ومجاني، إلا أن رئيس النادي أوريليو دي لورينتس يتجه إلى بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل، خصوصا بعدما كان من الرافضين للإستمرار في المعسكر المغلق الذي فرضه دي لورينتس على اللاعبين مؤخرًا.

وقدّم ميرتينز أحد أفضل مستوياته في مسيرته عندما لعب تحت قيادة ماوريسيو ساري المدرب الحالي ليوفنتوس، وكاد أن يحقق مع نابولي لقب الدوري في موسم 2017-2018.