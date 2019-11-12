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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رياض محرز: يجب أن أقاتل في السيتي لأني مهدد بالبديل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
يعترف رياض محرز بأن الانتقال من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي كان بمثابة صدمة ثقافية.
الآن في موسمه الثاني مع سيتي، يقول الجناح أنه لا يستطيع الاسترخاء في التدريبات اليومية داخل النادي.
وقال محرز لـ France Football: "غرفة تبديل الملابس في نادٍ كبير هي حقيقة أخرى. يجب أن تقاتل بلا توقف. الاسترخاء غير مقبول. عليك أن تبحث عن أشياء أكثر، لأنك إذا لم تفعل ذلك، فأنت تعلم جيدا جدًا أن شخص آخر سيلعب بدلاً منك".
وأضاف: "ان تؤدي مباراة جيدة لم يعد كافياً، فمن الضروري إجراء مباريات جيدة جدًا طوال الوقت. هذا هو مانشستر سيتي".
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