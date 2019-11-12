شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يحضر حفل تكريم وزارة الشباب والرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كما حضرت حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية. Advertisements ويكرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الطفل محمد احمد على اول طفل مصرى من ذوى الهمم ( متلازمة داون) يصعد قمة جبل موسى بسانت كاترين اعلى قمة فى مصر كما يكرم المغامر مازن حمزة .

أحمد شوبير (3)



أحمد شوبير (1)



أحمد شوبير (2)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوبير يحضر حفل تكريم وزارة الشباب والرياضة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.