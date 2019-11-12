الاتحاد السكندرى يهزم الهلال المطروحى وديا...

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جدة - عمرو شويل حقق الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة مدربه طلعت يوسف الفوز على الهلال المطروحى فى الودية التى انتهت منذ قليل على ملاعب النادى بسموحة بهدفين مقابل لاشئ أحرزهم كريم الديب. ووصف طلعت يوسف الودية بالمفيده حيث دفع بعدد من البدلاء للاطمئنان عليهم. ويخوض الفريق الودية الثانية امام المصرى بالسلوم على ملعب النادى حيث سيتم الدفع بالاساسين خلال اللقاء. Advertisements ويسعى طلعت يوسف لحسم قائمه الفريق المسافرة الى السعوديه لاقامة معسكر هناك قبل لقاء المحرق البحرينى المقرر له 26 نوفمبر الجاري فى اياب دور الـ 16 بالبطولة العربية .

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