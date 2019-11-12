شكرا لقرائتكم محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتظم جميع اللاعبين في مران المنتخب أمس بمن فيهم بعض المحترفين بعد انضمامهم للمعسكر وشارك أحمد حجازي في جميع أجزاء المران في حين أدي الثنائي محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه تدريبات تأهيلية للاستشفاء قبل المشاركة في مران اليوم.
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