شكرا لقرائتكم حازم إمام يضغط علي الزمالك بعروض سودانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واختتم المصدر تصريحاته بأن حازم إمام المح للمقربين منه بشعوره بالغضب نتيجة قيام الإدارة بتعديل عقود بعض اللاعبين دون أن يتم وضع اسمه في قائمة اللاعبين الذين سيتم تعديل عقودهم مما أغضب اللاعب ولجأ الي حيلة العروض الاحترافية لتعديل عقده.
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