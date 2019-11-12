شكرا لقرائتكم حازم إمام يضغط علي الزمالك بعروض سودانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن تلقي حازم إمام كابتن الزمالك وظهير أيمن الفريق عدة عروض من أندية سودانية للانتقال اليها سواء علي سبيل البيع او الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ، أن اللاعب لم تصله أي عروض من داخل أو خارج مصر، والزمالك لم يتلقي أي عروض لبيع أو إعارة اللاعب خلال الفترة الماضية، مضيفا ان إدارة النادي تعلم أن حازم إمام يرغب في تعديل عقده ماديا، وبدأ يلجأ لتسريب اخبار برغبته في الرحيل وتلقيه عروض للاحتراف الخارجي وتحديدا الهلال والمريخ السودانيان في محاولة لتعديل عقده.

واختتم المصدر تصريحاته بأن حازم إمام المح للمقربين منه بشعوره بالغضب نتيجة قيام الإدارة بتعديل عقود بعض اللاعبين دون أن يتم وضع اسمه في قائمة اللاعبين الذين سيتم تعديل عقودهم مما أغضب اللاعب ولجأ الي حيلة العروض الاحترافية لتعديل عقده.