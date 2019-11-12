شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يغادر معسكر المنتخب عائدا إلى الأهلي بعد الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني معسكر الفراعنة المقام حالياً في برج العرب عائداً لناديه، بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة أثناء مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم مساء أمس الاثنين في برج العرب، والذي جاء في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويخضع حمدي فتحي لكشف طبي من قبل الدكتور خالد محمود وكذلك أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي قبل تحديد طريقة علاجه خلال الفترة المقبلة.

وأرسل مسئولو الأهلي نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق لأطباء المان للتأكد من تشخيص اصابته، خاصة وأن للتشخيص المبدئي أثبت أن حمدي فتحي سيحتاج لإجراء عاجلة على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر.