شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يغادر معسكر المنتخب عائدا إلى الأهلي بعد الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخضع حمدي فتحي لكشف طبي من قبل الدكتور خالد محمود وكذلك أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي قبل تحديد طريقة علاجه خلال الفترة المقبلة.
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