شكرا لقرائتكم شوقى غريب يدرس إراحة مصطفى محمد وصلاح محسن أمام الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدرس شوقي غريب، إراحة محمد عبد السلام أو أسامة جلال والدفع بمحمود الجزار بدلا من أحدهما فى الدفاع على أن تحدد الحالة البدنية إسم المدافع الذى ستتم إراحته، بينما يرفض غريب استبعاد رمضان صبحى من التشكيل الأساسى.
كما يفكر شوقى غريب فى تغيير مركز رمضان صبحى أمام الكاميرون على أنه يدفع به فى وسط الملعب لتعويض غياب عمار حمدى للإيقاف، على أن يلعب عبد الرحمن مجدى وإمام عاشور على الطرفين.
وكان منتخب مصر هزم غانا 3-2 وضمن التأهل إلى الدور قبل النهائى بأمم افريقيا.
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