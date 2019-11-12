شكرا لقرائتكم مصر تتصدر ترتيب بطولة العالم للكاراتيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحلت تركيا فى المركز الثانى بعدد ٤٩٠٨٠ نقطة ، بينما جاءت اليابان ثالثة بعدد ٤٦٨١٥ نقطة ، اما فرنسا ففى المركز الرابع بمجموع نقاط ٣٣٠٧٥ نقطة
وكان الكاراتيه توج ببطولة العالم التى أقيمت مؤخرا بتشيلى بمشاركة منتخبات الناشئين و الشباب و تحت 23 سنة ، برصيد 19 ميدالية متنوعة .
وبعد أن دخل الكاراتيه ضمن الألعاب الأولمبية ستشارك مصر بعدد من اللاعبين ، من المتوقع مشاركة الثنائى جيانا فاروق و على الصاوى نظرا لتواجدهما فى التصنيف العالمى و الأولمبى للعبة .
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