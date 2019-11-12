شكرا لقرائتكم محمود صالح: يجب استخدام لقاء الكاميرون كبروفة لمواجهات نصف النهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد محمود صالح فى تصريحات لقناة "تايم سبورت": على أن مباراة الكاميرون بروفة قوية لمواجهات نصف نهائى كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، ولابد أن نلعب بجدية وتركيز ونمنح بعض البدلاء الفرصة للمشاركة والانخراط فى الهيكل الاساسى للمنتخب لاسيما فى ظل وجود إصابات كثيرة بصفوف المنتخب الاولمبى.

كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة وقال "صالح": " تصرف شوقى غريب بدعم محمد عبد السلام مدافع المنتخب بعد خطأ الهدف الذى سكن شباك الفراعنة تصرف مميز لان كل لاعب لديه شخصية مختلفة ويجب احتواءه فى كل الاوقات لضمان الاستفادة منه باقى مباريات البطولة". Advertisements

وحقق منتخب مصر فوزًا غالياً على حساب منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثانية من كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.