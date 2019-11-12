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شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يواصل احتفالاته بالفوز على غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر رمضان صبحي صور عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام من مباراة مصر وغانا التي أقيمت أمس في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، والتي فاز بها المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
واستطاعت مصر أن تنتزع تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على غانا، وسجل الثلاثية المصرية، مصطفى محمد، رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.
رمضان صبحى (1)
رمضان صبحى (2)
رمضان صبحى (3)
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