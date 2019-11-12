شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يواصل احتفالاته بالفوز على غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبى، احتفالاته بتأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.

ونشر رمضان صبحي صور عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام من مباراة مصر وغانا التي أقيمت أمس في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، والتي فاز بها المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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واستطاعت مصر أن تنتزع تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على غانا، وسجل الثلاثية المصرية، مصطفى محمد، رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.