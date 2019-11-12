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قرعة السوبر تضع ريال مدريد أمام فالنسيا وبرشلونة ضد أتلتيكو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة السوبر الإسباني التي سحبت، يوم الاثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد، عن مواجهتين تجمع ريال مدريد ضد فالنسيا، وبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد.

وأعلن الاتحاد الإسباني استضافة مدينة جدة بطولة كأس السوبر بين 8-12 يناير المقبل، على أن تستمر البطولة نسختين مقبلتين بالإضافة إلى النسخة المقبلة.

وتقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم الأربعاء 8 يناير، على أن يلعب ضد أتلتيكو مدريد في اليوم التالي، وسيكون النهائي يوم الأحد 12 يناير.

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