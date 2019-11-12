شكرا لقرائتكم قرعة السوبر تضع ريال مدريد أمام فالنسيا وبرشلونة ضد أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة السوبر الإسباني التي سحبت، يوم الاثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد، عن مواجهتين تجمع ريال مدريد ضد فالنسيا، وبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد.
وأعلن الاتحاد الإسباني استضافة مدينة جدة السعودية بطولة كأس السوبر بين 8-12 يناير المقبل، على أن تستمر البطولة نسختين مقبلتين بالإضافة إلى النسخة المقبلة.
وتقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم الأربعاء 8 يناير، على أن يلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في اليوم التالي، وسيكون النهائي يوم الأحد 12 يناير.
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