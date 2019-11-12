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الأهلى يعلن موعد انتظام أجايى فى التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، غدا الأربعاء، فى مران الفريق بعد عودته من نيجيريا، والانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به، وذلك وفقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى.

وكان أجايى قد توجه إلى نيجيريا من الإمارات مباشرة بعد انتهاء معسكر الأهلى التدريبى الذى استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفنى بالتدريبات البدنية والفنية وتأجيل فكرة إقامة تجارب ودية للمرحلة الثانية من فترة الإعداد.

وأكد أجايى عودته وانتظامه فى مران الفريق وفقا للموعد المحدد له، للمشاركة فى تدريبات الفريق ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

 

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