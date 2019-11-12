شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح سيد بطلة الجمباز: بحب عادل إمام.. ومش هسيب الرياضة عشان الجواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى فرح سيد لاعبة منتخب الجمباز ، وكان معها الحوار التالى..



فرح سيد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب قراءة الكتب جدا، أى كتاب جديد أسمع عنه لازم أقرأه.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونات بكل أنواعها.



فرح لاعبة الجمباز

من نجمك المفضل ؟

بحب الزعيم عادل إمام .. كل حاجة بيقدمها أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

من مطربك المفضل؟

محمد حماقى كل أغانيه حلوة.



فرح ووالدتها

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

مدربة.. لو مش لاعبة أكون مدربة رياضية.

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لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا .. بتجاهل الموقف تماما.



فرح مع لاعبات المنتخب

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

درة وهدى المفتى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال .. لأن طول الوقت بنكون كاجوال، فلازم الفورمال ياخد حقه.



فرح سيد لاعبة منتخب الجمباز

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟

رياضى طبعا عشان يقدر ظروف التدريب والسفر فى البطولات.

لو طلب منك شريك الحياة ترك الرياضة ما رد فعلك؟

لأ مش هقدر أسيب الرياضة أبدا.