شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حازم إمام يضغط على الزمالك بعروض سودانية والان مع تفاصيل الخبر
وكان الزمالك قد قرر تعديل عقود اللاعبين الأربعة خلال فترة توقف بطولة الدوري التى تبدأ يوم 28 أكتوبر الجاري، وهم محمود علاء وعبد الله جمعة وعبد الغنى بجانب محمود جنش حارس الفريق الذى سبق واتفق معه مسئولى الأبيض على تعديل عقده فى فترة التوقف التى ستبدأ يوم 28 من شهر أكتوبر الجارى.
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