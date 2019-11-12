شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر لمعسكر الفراعنة ببرج العرب، منذ قليل، استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم افريقيا 2021.

وكان من المقرر أن ينضم محمد صلاح للمعسكر، أمس، إلا أنه عدل موعد وصوله إلى القاهرة ليصل فى الساعات الأولى من صباح اليوم وينضم للمعسكر ظهر اليوم.

وانتظم جميع اللاعبين فى مران المنتخب أمس بمن فيهم بعض المحترفين بعد انضمامهم للمعسكر، وشارك أحمد حجازى فى جميع أجزاء المران فى حين أدى الثنائى محمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه تدريبات تأهيلية للاستشفاء قبل المشاركة فى مران اليوم.