شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب ويعود للأهلى بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى معسكر الفراعنة المقام حالياً فى برج العرب عائداً لناديه، بعد تعرضه لقطع فى غضروف الركبة أثناء مشاركته فى مران المنتخب الذى أقيم مساء أمس الاثنين فى برج العرب، والذى جاء فى إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

ويخضع حمدى فتحى لكشف طبى من قبل الدكتور خالد محمود وكذلك أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلى قبل تحديد طريقة علاجه خلال الفترة المقبلة.

وأرسل مسئولو الأهلى نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق لأطباء المان للتأكد من تشخيص اصابته، خاصة أن التشخيص المبدئى أثبت أن حمدى فتحى سيحتاج لإجراء جراحة عاجلة على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.