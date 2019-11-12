شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتظلم على عقوبات أزمة مباراة الأهلى فى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم بتظلم على اتحاد كرة السلة، على العقوبات التى تم فرضها على لاعبى الفريق، بعد الأحداث التى شهدتها مباراة الأبيض أمام الأهلى فى دور الـ16 من مباريات كأس مصر.

وكانت مباراة الأهلى والزمالك قد شهدت اشتباكات بين اللاعبين والجماهير والأجهزة الفنية، وبناء عليه قرر اتحاد السلة توقيع عقوبات وغرامات على لاعبى الفريقين، من إيقافات وغرامات مالية.

ومن المقرر أن يقدم الزمالك التظلم اليوم إلى مسئولى اتحاد كرة السلة، لإعادة النظر فى القرارات.

وتقدم الجهاز الفنى والإدارى للسلة باستقالة إلى مجلس الإدارة، إلا أنه تم رفضها، من جانب المجلس وقاد عصام عبد الحميد وجهازه المعاون تدريبات الأمس بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.

يذكر أن عقوبات اتحاد كرة السلة بعد المباراة جاءت كالتالى..

إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفنى للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيه.

إيقاف لاعب الزمالك هيثم السحرتى مباراتين وتغريم 50 ألف جنيه.

إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

Advertisements

إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه.

إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلى مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه.

إيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلى مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه.

تغريم الأسماء الآتية 2500 جنيه وهم محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الأهلي، بالإضافة لعمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشام ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك.

وتطبيقا لمادة التشاجر طبقا لتقرير الحكم والمراقب تقرر الآتي:

توقيع غرامة على الأهلى قدرها 20 ألف جنيه لإخلاله بعدد الجماهير المتفق عليه.

نقل مباراة واحدة للأهلى خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب الجديد.